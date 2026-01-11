Ричмонд
В Воронежской области число пострадавших после атаки БПЛА увеличилось до 4

Губернатор Гусев отметил, что над Воронежем и двумя районами Воронежской области были нейтрализованы 17 украинских БПЛА.

Источник: АиФ

Четыре человека пострадали после падения обломков уничтоженных вражеских беспилотных летательных аппаратов в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

Ранее он проинформировал о двоих пострадавших из-за фрагментов дронов, сбитых в небе над Воронежем.

«По уточненным данным, пострадали четыре человека. У одной женщины зафиксирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — лёгкие порезы», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали. Согласно информации Гусева, всего над территорией Воронежа и двух районов региона были нейтрализованы 17 беспилотных летательных аппаратов.

Глава области уточнил, что при падении обломков БПЛА получили повреждения окна и фасады семи многоквартирных домов, в том числе одного строящегося. Кроме того, в двух зданиях начались пожары, которые были оперативно ликвидированы.

Также различные повреждения выявлены в шести частных домах и на объекте одной из спасательных служб. Помимо этого, были подвержены два автомобиля и одна единица специальной техники.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что 10 января с 20:00 до 23:00 по московскому времени над российскими регионами средства противовоздушной обороны России обезвредили 33 вражеских беспилотных летательных аппарата. В небе над Воронежской области военные обезвредили 17 БПЛА, над Курской — восемь, над Брянской — пять, над Белгородской — три.

Днём 10 января Минобороны РФ распространило информацию о том, что российские силы ПВО сбили украинскую управляемую ракету большой дальности «Нептун». Об этом говорилось в сводке о ходе специальной военной операции. Кроме того, в ведомстве уточнили, что также были уничтожены 70 украинских дронов самолётного типа.

