На Москву обрушился самый мощный за 146 лет снегопад

В Москве 9 января прошел сильнейший снегопад.
Снегопад, прошедший в Москве и Подмосковье 9 января, вошел в число самых мощных за почти полтора века наблюдений. Об этом 11 января сообщили в Гидрометцентре РФ. По данным синоптиков, интенсивность осадков позволила этому снегопаду занять место в пятерке рекордных за 146 лет регулярных метеонаблюдений в столице. При этом стихия затронула как Москву, так и область, где местами выпало до 26 миллиметров осадков за сутки.
В Гидрометцентре пояснили, что снегопад 9 января сопоставим с наиболее сильными зимними явлениями, которые фиксировались в Москве за весь период наблюдений. «Снегопад замыкает пятерку самых сильных за весь период метеорологических наблюдений», — сказал собеседник ТАСС, отметив, что стихия также вошла в тройку самых сильных снегопадов, отмечавшихся в Москве с начала 21-го века. В службе подчеркнули, что речь идет о суммарном количестве осадков, которое было измерено на главной городской метеостанции.
Согласно статистике Гидрометцентра, максимальное суточное количество осадков в зимний период в Москве регистрировали 4 февраля 2018 года — 24,2 миллиметра. Далее следуют 14 декабря 1981 года — 23,2 миллиметра, 8 января 1970 года — 23,0 миллиметра и 12 декабря 2022 года — 22,6 миллиметра. Снегопад 9 января 2026 года показал 21,4 миллиметра и занял пятое место в историческом ряду. Эти данные получены на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ.
Метеорологи напомнили, что за 146 лет регулярных зимних наблюдений в столице зарегистрировано всего 24 случая, когда снегопад приносил более 15 миллиметров осадков за сутки. По оценке Гидрометцентра, такая интенсивность фиксируется в Москве в среднем один раз в 5−6 лет. Ранее в ведомстве сообщили, что снегопад 9 января обновил суточный рекорд для этой календарной даты: показатель составил 21,4 миллиметра против прежнего максимума 1976 года — 12,9 миллиметра.