На Москву обрушился самый мощный за 146 лет снегопад

Снегопад, прошедший в Москве и Подмосковье 9 января, вошел в число самых мощных за почти полтора века наблюдений. Об этом 11 января сообщили в Гидрометцентре РФ. По данным синоптиков, интенсивность осадков позволила этому снегопаду занять место в пятерке рекордных за 146 лет регулярных метеонаблюдений в столице. При этом стихия затронула как Москву, так и область, где местами выпало до 26 миллиметров осадков за сутки.