Вода подорожала в курганских водоматах

В Кургане подорожала вода в водоматах. За литр теперь придется заплатить на рубль больше. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители города.

В Кургане воду в автоматах стали продавать по пять рублей за литр вместо четырех.

В Кургане подорожала вода в водоматах. За литр теперь придется заплатить на рубль больше. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители города.

«Взял как обычно 20 рублей и пошел с пятилитровкой до водомата на Кравченко. В итоге вернулся с неполной бутылкой. Оказалось, что вода стала вместо четырех рублей стоить пять рублей за литр», — сообщил корреспонденту URA.RU житель города.

В других районах курганцы наблюдают аналогичную картину. Обновленные цены появились на водоматах разных производителей. Подорожала стоимость воды у «Аква Люкс», «Крыма» и других компаний.

Ранее в Кургане завершили масштабную реконструкцию Арбинских водоочистных сооружений. Это позволит обеспечить более 300 жителей города и несколько населенных пунктов Кетовского и Юргамышского округов чистой питьевой водой без примесей железа и марганца. На ремонт потратили около 1,8 млрд рублей.