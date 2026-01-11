Завещание лучше заменить договором: юрист объяснил, каким

Этот документ позволяет четко и ясно распорядиться своим нажитым богатством после смерти, что служит гарантией того, что воля наследодателя будет выполнена без лишних споров и недоразумений, сообщает ИА DEITA.RU.
Завещание помогает снизить риск возникновения конфликтов между близкими и наследниками, потому что все желания наследодателя зафиксированы в официальной бумаге, которая имеет юридическую силу. В нем можно прописать распределение практически любого имущества — квартиры, дома, дачи, автомобили, мебель, ценные бумаги, ювелирные украшения, банковские счета, а также домашних животных, что делает возможность распоряжения своим имуществом очень гибкой и полной.
Однако, по словам кандидата юридических наук Ирины Сиваковой, существует ряд альтернативных способов передачи имущества, которые зачастую могут оказаться более подходящими и выгодными. Одним из таких вариантов является наследственный договор. Этот документ позволяет будущему наследодателю заключить соглашение с потенциальными наследниками, заранее определив порядок и условия перехода имущества.
В отличие от простого завещания, наследственный договор дает возможность предусмотреть разные сценарии развития ситуации, в зависимости от обстоятельств, которые могут произойти в будущем. Его также можно использовать для возложения на наследников определенных обязанностей — как имущественного, так и неимущественного характера, например, выполнять определенные действия или заботиться о конкретных объектах.
Юрист отмечает такие преимущества наследственного договора: он позволяет учитывать различные сценарии перехода наследства. Например, можно предусмотреть разные варианты в зависимости от того, наступят ли определенные события или нет. Также существует меньшая вероятность оспорить такой договор, поскольку он оформляется в присутствии наследников и нотариуса, с видеозаписью, что значительно снижает риск недобросовестных манипуляций.
Важно, что наследодатель сохраняет право собственности до конца своей жизни и в любой момент может отменить или изменить договор — благодаря статье 1140.1 Гражданского кодекса РФ. Еще одним альтернативным способом передачи имущества является договор дарения. Этот документ позволяет потенциальным наследникам получить дорогостоящее имущество еще при жизни дарителя.
Одним из плюсов дарения является его относительно высокая защита — договор практически не подлежит отмене, а также исключаются претензии со стороны обязательных наследников, что делает его очень надежным способом передачи имущества.
Не стоит забывать и о возможностях, которые предоставляют брачные договоры. Этот юридический документ могут заключать только супруги, и он дает возможность изменить режим их собственности в браке — например, перевести имущество из совместной собственности в личную или наоборот.
Такой договор может помочь избежать споров с родственниками или обязательными наследниками, особенно если речь идет о недвижимости, приобретенной до брака, например, добрачной квартире. Юрист подчеркнула, что, например, передача добрачной квартиры жене по брачному договору помогает избежать претензий от возможных наследников мужа, например, от его предыдущего брака.
И, наконец, заменить завещание может договор ренты — юридическая сделка, при которой собственник недвижимости заключает с потенциальным наследником договор пожизненного содержания с иждивением. Такой договор гарантирует, что наследник будет обеспечен и получит содержание на протяжении всей жизни, а при этом он не становится собственником имущества сразу, что дает определенные юридические и налоговые преимущества.