Россиян ждут очередные длинные выходные: это будет скоро

В России подошли к концу новогодние каникулы, но не за горами следующие длинные выходные. Об этом напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«У нас и на 23 февраля, и на 8 марта будет три дня выходных», — сказал Нилов ТАСС, объяснив, что таким образом путём переноса выходных в течение года происходит оптимизация времени труда и отдыха при сохранении баланса рабочих и нерабочих дней в году.
В феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, а в марте — с 7 по 9 марта.
Нилов напомнил, что из-за праздников всего в 2026 году россиян ожидает семь коротких рабочих недель.
Тем временем благодаря рекордно длинным новогодним праздникам январь 2026 года может по праву считаться одним из самых нерабочих с 2021 года. Подробнее здесь на KP.RU.
А вот как у россиян распределятся выходные и рабочие дни на майские праздники в 2026 году.
Полный производственный календарь на 2026 год со всеми праздниками и выходными мы опубликовали для вас здесь на KP.RU.