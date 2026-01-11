Россиян ждут очередные длинные выходные: это будет скоро

«У нас и на 23 февраля, и на 8 марта будет три дня выходных», — сказал Нилов ТАСС, объяснив, что таким образом путём переноса выходных в течение года происходит оптимизация времени труда и отдыха при сохранении баланса рабочих и нерабочих дней в году.