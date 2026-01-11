Снег и резкий ветер: какая погода будет в Хабаровском крае 11 января

В Комсомольске-на-Амуре днём −18…-16 градусов, к ночи похолодает до −20…-18 градусов. Без существенных осадков. Ветер северный, 8−13 м/с, порывы 15−20 м/с.
В Бикине днём −17…-15 градусов. В течение суток небольшой снег. Ветер северо-западный, 6−11 м/с.
В Вяземском днём −16…-14 градусов. С утра без существенных осадков, после обеда небольшой снег. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём −11…-9 градусов, к ночи похолодает до −16…-14 градусов. Снег, временами сильный. Ветер северный, 9−14 м/с, порывы 15−20 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём −16…-14 градусов, к ночи потеплеет до −15…-13 градусов. С утра без осадков, вечером небольшой снег. Ветер северный, 8−13 м/с.
В Охотске днём −13…-11 градусов. Снег на протяжении суток. Ветер западный, 6−11 м/с.