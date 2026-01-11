Как поменялись цены на транспорт в Приморье

Это самый простой способ сэкономить от 9 до 15 рублей на каждой поездке по сравнению с наличными. Но купить физическую карту стало почти квестом. Где искать — в немногочисленных газетных киосках, на кассах супермаркетов «Самбери» или на сайте 100sp. Стоимость чистой карты — 150 рублей. Также работают по технологии NFC браслеты (450 ₽) и брелоки (200 ₽). Владельцы Android-смартфонов со встроенным NFC могут оформить виртуальную карту в приложении «Т-Карта» или на сайте t-karta.ru.