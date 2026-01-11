Как поменялись цены на транспорт в Приморье

Новогодний «подарок» от перевозчиков получили жители Владивостока — очередное подорожание проезда. Теперь поездка на автобусе может обойтись в 60 рублей. В мэрии объясняют рост цен увеличением расходов на топливо и запчасти. В этой ситуации особенно важно знать все лайфхаки, которые помогут сэкономить. О них — в нашем подробном гиде.
Новая цена комфорта
Повышение на 6 рублей, утвержденное с 1 января 2026 года, затронуло самый популярный способ оплаты — безналичный расчет банковской картой. По данным мэрии, именно так расплачиваются более 95% пассажиров. Изначально перевозчики просили установить тариф не менее 67 рублей, но администрация города его скорректировала.
«Это обусловлено ростом затрат на топливо, запчасти, фонд оплаты труда и другие расходы, которые несут перевозчики», — комментируют в пресс-службе администрации Владивостока.
Дифференциация тарифов сохраняется: дороже всего — платить наличными, дешевле — по специальным картам и абонементам. Теперь актуальные цены выглядят так: автобус — 60 рублей наличными, 51 рубль при оплате банковской картой и 45 рублей транспортной или социальной картой. Трамвай, троллейбус, фуникулёр — 49 рублей наличными, 39 рублей банковской картой и 33 рубля транспортной или социальной картой.
Где взять и как использовать транспортную карту
Это самый простой способ сэкономить от 9 до 15 рублей на каждой поездке по сравнению с наличными. Но купить физическую карту стало почти квестом. Где искать — в немногочисленных газетных киосках, на кассах супермаркетов «Самбери» или на сайте 100sp. Стоимость чистой карты — 150 рублей. Также работают по технологии NFC браслеты (450 ₽) и брелоки (200 ₽). Владельцы Android-смартфонов со встроенным NFC могут оформить виртуальную карту в приложении «Т-Карта» или на сайте t-karta.ru.
Пополнить баланс карты как физической, так и виртуальной можно в том же приложении «Т-Карта», через СБП или карту «МИР», а также через терминалы и приложения «Сбера», «Почты России», Примсоцбанка и ряда других банков.
Что делать при утере?
Придется ехать в автоматизированный диспетчерский центр на ул. Адмирала Юмашева, 40. Там карту заблокируют, оформят новую и перенесут остаток средств. Работает центр по будням.
Считаем выгоду абонементов
Если вы ездите постоянно, стоит рассмотреть абонемент на транспортную карту. Оформить его можно только дистанционно — в приложении «Т-Карта» или на сайте. Важно уложиться в сроки: подключение услуги доступно с 25-го числа текущего месяца по 5-е число следующего.
На выбор три тарифа: «Лимит на 40 поездок в месяц» — 1710 рублей — 42,75 рублей за поездку в автобусе. «Электрический транспорт. 40 поездок» — 1254 рубля — 31,35 рублей за поездку. «Безлимит на 1 месяц» — 3141 ₽.
Абонемент на 40 поездок в автобусе сэкономит вам 330 рублей в месяц по сравнению с оплатой банковской картой и целых 690 рублей против наличных. Безлимитный абонемент, который заметно подорожал, теперь выгоден, только если вы совершаете более 70 поездок в месяц, это 2−3 поездки ежедневно. Проверить свою активность можно в истории операций по банковской карте.
Абонементы на автобус и электротранспорт не взаимозаменяемы. Если пользуетесь и тем, и другим, вариант — только безлимит.
Подорожали и пригородные электрички
Инфляция добралась и до железнодорожных пригородных перевозок. С 1 января базовая стоимость проезда в электричках за первую 10-километровую зону выросла на 2 рубля и теперь составляет 32 рубля.
Это потянуло за собой повышение цен на ключевых направлениях: Владивосток — Уссурийск: 336 рублей, а было 320 рублей. Владивосток — Находка −606 рублей, было 577 рублей. Владивосток — Ружино — 1015 рублей, было 966 рублей.
Исключение — городские маршруты, например, до Мыса Чуркина или Угольной, где действует фиксированный городской тариф в 32 рубля.
В условиях растущих тарифов активное использование льготных инструментов — транспортной карты и абонементов — становится не просто способом сэкономить, а необходимостью для семейного бюджета. Пока перевозчики ссылаются на растущие издержки, горожанам остается лишь становиться более подкованными и расчетливыми пассажирами.