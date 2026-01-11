В Тюмени следователи накажут управляйки за сосульки на крышах

В Тюмени руководителей управляющих компаний, коммунальных служб и владельцев зданий предупредили об уголовной ответственности за несвоевременную очистку крыш от снега и сосулек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону. Ведомство напомнило, что при падении льда или снега на людей и причинении тяжкого вреда здоровью или гибели ответственность могут понести как юридические, так и должностные лица.