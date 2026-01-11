В Тюмени следователи накажут управляйки за сосульки на крышах

Обязанность убирать сосульки с крыш лежит на управляющих компаниях и владельцах зданий.
В Тюмени руководителей управляющих компаний, коммунальных служб и владельцев зданий предупредили об уголовной ответственности за несвоевременную очистку крыш от снега и сосулек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону. Ведомство напомнило, что при падении льда или снега на людей и причинении тяжкого вреда здоровью или гибели ответственность могут понести как юридические, так и должностные лица.
«Руководителям организаций, управляющих компаний, коммунальных служб и владельцам зданий и сооружений следует незамедлительно организовать работу по своевременной очистке крыш от снега и наледи. В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности», — сообщили в следственном управлении.
Региональное управление Следственного комитета также призвало граждан соблюдать осторожность: держаться подальше от стен домов, не заходить за ограждения и избегать мест скопления снега и наледи. Особое внимание следователи обратили на необходимость разъяснительной работы с детьми.
Как URA.RU писало ранее, по итогам объезда Калининского и Восточного округов Тюмени мэр города Максим Афанасьев объявил о корректировке приоритетов в работе по уборке снега. По его словам, в ближайшие дни основное внимание будет уделено расчистке дорог, подъездных путей и парковочных пространств к объектам социальной инфраструктуры.