В Салехард едут иностранные музыканты, послушать их можно будет бесплатно

На музыкальный конкурс поступило более сотни заявок со всего мира.
Музыканты из России, Италии, Китая, Колумбии, Японии и Казахстана приедут в Салехард на Международный конкурс молодых исполнителей «Симфония Ямала». Он состоится с 10 по 15 февраля 2026 года. Все прослушивания пройдут в филармонии Салехарда, вход для зрителей будет свободным. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.
Как сообщало URA.RU ранее, жюри уже завершило отборочный этап конкурса «Симфония Ямала». По итогам рассмотрения 128 заявок из 13 стран эксперты выбрали 15 финалистов. В финал прошли музыканты, которые будут соревноваться в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель».