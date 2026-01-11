В Салехард едут иностранные музыканты, послушать их можно будет бесплатно

Музыканты из России, Италии, Китая, Колумбии, Японии и Казахстана приедут в Салехард на Международный конкурс молодых исполнителей «Симфония Ямала». Он состоится с 10 по 15 февраля 2026 года. Все прослушивания пройдут в филармонии Салехарда, вход для зрителей будет свободным. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.