В Салехард едут иностранные музыканты, послушать их можно будет бесплатно

Музыканты из России, Италии, Китая, Колумбии, Японии и Казахстана приедут в Салехард на Международный конкурс молодых исполнителей «Симфония Ямала». Он состоится с 10 по 15 февраля 2026 года. Все прослушивания пройдут в филармонии Салехарда, вход для зрителей будет свободным. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.

На музыкальный конкурс поступило более сотни заявок со всего мира.

«Салехард готовится принять музыкантов на самом масштабном в регионе культурном событии 2026 года. 15 участников из России, Италии, Китая, Колумбии, Японии и Казахстана выступят на главной сцене окружной столицы с 10 по 15 февраля. Вход на все дни прослушиваний будет свободным. Прямые трансляции пройдут на сайте конкурса и “ВКонтакте”», — говорится в telegram-канале правительства Ямала.

Как сообщало URA.RU ранее, жюри уже завершило отборочный этап конкурса «Симфония Ямала». По итогам рассмотрения 128 заявок из 13 стран эксперты выбрали 15 финалистов. В финал прошли музыканты, которые будут соревноваться в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель».