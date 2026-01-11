Родителям рассказали, как мягко вернуть ребенка к школьному режиму после каникул

После длинных зимних каникул возвращение к школьному режиму часто дается детям непросто. Поздние подъемы, усталость и капризы по утрам становятся обычным делом. Доктор психологических наук, профессор МГППУ Марина Розенова рассказал KP.RU, как помочь ребенку мягко и без стресса перестроиться на учебный график.
«Не переживайте, если ваш ребенок не может перестроиться на школьный режим за один день, неделю, даже месяц. Здесь родителям стоит запастись терпением, и создавать для своей семьи индивидуальный режим дня, подбирать свои ритуалы, которые помогают жить всем членам семьи», — объяснила профессор.
По словам специалиста, родителям не следует ругать ребенка за трудности с режимом. Гораздо эффективнее постепенно выстраивать вечерние ритуалы: укладывать спать в одно и то же время, читать спокойные книги, разговаривать о прошедшем дне, создавать ощущение уюта и безопасности. Это помогает организму настроиться на сон и облегчает утренние подъемы.
Утром психолог советует действовать мягко: будить ребенка спокойно, заранее открывать шторы, давать время «проснуться» без резких команд. Родителям важно самим вставать раньше и показывать пример. Такой спокойный и последовательный подход помогает ребенку быстрее вернуться к школьному режиму.
