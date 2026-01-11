Ричмонд
Умер Йейсон Хименес, популярный колумбийский певец

Колумбийский певец Хименес и его музыканты погибли в авиакатастрофе.

Источник: Комсомольская правда

Популярный колумбийский певец Йейсон Хименес погиб в авиакатастрофе. Об этом информирует Управление гражданской авиации Колумбии.

«Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA в районе между Пайпой и Дуитамой. Самолет, на борту которого находились шесть человек — пилот, второй пилот и четыре пассажира, — зарегистрировал маршрут полета в Медельин», — сказано в релизе ведомства.

Сообщается, что вместе с Хименесом погибли музыканты из его группы. Причиной катастрофы называется то, что самолёт не смог оторваться от земли при взлёте. Он выкатился за взлётную полосу, перевернулся и загорелся.

Ранее в Бразилии в результате несчастного случая погиб популярный певец Кевин Коста. Он получил удар током, когда устанавливал розетку в магазине автозапчастей в городе Гояния. Сообщается, что Коста подрабатывал электриком.

Также сообщалось, что ушёл из жизни итальянский артист Сандро Джакоббе — музыкант, певец, композитор и актёр, создавший множество хитов. Ему было 75 лет, и он боролся с раком.