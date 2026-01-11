Мужчина застрелил родственников и девочку, которую не смог изнасиловать

По версии следствия, вечером 9 января мужчина застрелил трёх членов семьи в одном доме, после чего угнал грузовик и скрылся. Затем он приехал в другое место, где попытался изнасиловать семилетнюю девочку (тоже родственницу). Однако попытка не удалась и она была убита. Ещё один маленький ребёнок мог стать жертвой, но подозреваемый сбежал.