Мужчина застрелил родственников и девочку, которую не смог изнасиловать

По версии следствия, вечером 9 января мужчина застрелил трёх членов семьи в одном доме, после чего угнал грузовик и скрылся. Затем он приехал в другое место, где попытался изнасиловать семилетнюю девочку (тоже родственницу). Однако попытка не удалась и она была убита. Ещё один маленький ребёнок мог стать жертвой, но подозреваемый сбежал.
Позже неадекват застрелил ещё двёх мужчин — братьев, один из которых служил пастором в местной церкви. Подозреваемого искали около полутора суток и задержали ночью 10 января, примерно в три часа утра.
Правоохранители называют случившееся крупнейшим массовым убийством в округе за последнее десятилетие. В случае обвинительного приговора мужчине может грозить смертная казнь.
Ранее Life.ru писал о стрельбе в офисе шерифа в американском штате Айдахо. Тогда вооружённый мужчина открыл огонь в административном здании, ранения получили как минимум три человека.
