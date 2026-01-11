Дочь Даны Борисовой вернулась к 35-летнему продюсеру после своей измены

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина Аксенова, вернулась к 35-летнему продюсеру Артуру Якобсону, с которым рассталась в конце прошлого года из-за своей измены.
Она рассказала в соцсетях, что теперь у них все хорошо, а Рождество они провели вместе в Череповце, куда девушка приехала к возлюбленному.
— Мы болтаем, время три часа ночи. Мой молодой человек находится в Череповце на гастролях. И спонтанно я говорю: «Может, ты возьмешь мне билеты?» И он берет мне билет, и уже через два часа я была в Шереметьево и летела в Череповец. Вот такой рождественский сюрприз. Я прилетела на два дня, — рассказала Полина.
До этого продюсер Артур Якобсон заявил, что расстался с Полиной Аксеновой после того, как та изменила ему в состоянии опьянения. По его словам, некто воспользовался моментом и переспал с девушкой.
Полина Аксенова ранее рассказала о своем психическом расстройстве. По ее словам, она страдает от биполярного расстройства — маниакально-депрессивного психоза.