Участник телешоу «Голос 60+» Андрей Забродский скончался в Новосибирске

Путь Забродского к сцене был непростым. Долгое время он работал в авиационной сфере, занимаясь перевозкой вахтовых работников в северные регионы. Музыка сначала оставалась увлечением, но со временем стала главным делом жизни и привела его к решению полностью сменить профессию.
Широкую известность Андрей Забродский получил в 2021 году, приняв участие в шоу «Голос 60+» на Первом канале. Его выступления, уверенная подача и харизма запомнились зрителям. Многие отмечали и внешнее сходство музыканта с Олегом Газмановым, из-за чего подобные сравнения нередко появлялись в обсуждениях.
В одном из выпусков программы Забродский рассказывал, что переломным моментом для него стало творчество The Beatles. По его словам, именно эта музыка изменила его отношение к искусству и подтолкнула к профессиональному росту.
Прощание с Андреем Забродским пройдет 11 января в Новосибирском крематории. Церемония состоится с 15:00 до 16:00 в Греческом зале. Родные и близкие просят всех, кто придет проститься с музыкантом, приносить только живые цветы.