Пожарные эвакуировали жителей из горящей квартиры в селе Мирное

В Хабаровском крае за сутки произошло 14 пожаров, огнеборцы спасли двух человек.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения пожарной охраны Хабаровского края за минувшие сутки ликвидировали 14 техногенных пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В селе Мирное в пятиэтажном панельном доме произошел пожар в одной из квартир на площади 2 квадратных метра. Огнеборцы с помощью индивидуальных спасательных устройств эвакуировали двоих человек, еще восемь жильцов покинули здание самостоятельно. Возгорание было ликвидировано за 20 минут, пострадавших нет.

Серьезный пожар произошел в садовом товариществе «Молния», где полностью выгорело дачное строение на 60 квадратных метрах. В других районах края горели частные бани, сарай и автомобиль. В сарае в селе Новый Мир погибло 21 домашнее животное (утки). Все возгорания оперативно локализованы, причины устанавливаются дознавателями МЧС России. На ликвидацию последствий двух ДТП спасательные подразделения привлекались дважды.