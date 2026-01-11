Пожарные эвакуировали жителей из горящей квартиры в селе Мирное

В селе Мирное в пятиэтажном панельном доме произошел пожар в одной из квартир на площади 2 квадратных метра. Огнеборцы с помощью индивидуальных спасательных устройств эвакуировали двоих человек, еще восемь жильцов покинули здание самостоятельно. Возгорание было ликвидировано за 20 минут, пострадавших нет.