В Госдуме рассказали о новом правиле оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

По словам парламентария, закон позволит избежать просрочек и начисления пени.
В России с 1 марта срок внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«С 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сообщил Колунов в беседе с РИА Новости.
По утверждению депутата, данный нормативный акт предназначен для оказания поддержки россиянам. Он отметил, что данное изменение позволит снизить риск образования задолженностей и, как следствие, избежать начисления пени, поскольку не все жители РФ получают заработную плату до 10-го числа.
«Им, конечно, удобнее будет, оплачивать “коммуналку” после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени», — подытожил Колунов.
Ранее Колунов сообщал, что изменения закреплены в федеральном законе и вступят в силу с марта 2026 года, при этом в январе и феврале срок оплаты сохранится до 10-го числа. Новый порядок начнет применяться к платежам за услуги, оказанные в феврале, которые нужно будет внести до 15 марта, что особенно актуально для граждан, получающих зарплату после 10-го числа и рисковавших из ‑за этого попасть на пени.