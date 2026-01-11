В Госдуме рассказали о новом правиле оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

Ранее Колунов сообщал, что изменения закреплены в федеральном законе и вступят в силу с марта 2026 года, при этом в январе и феврале срок оплаты сохранится до 10-го числа. Новый порядок начнет применяться к платежам за услуги, оказанные в феврале, которые нужно будет внести до 15 марта, что особенно актуально для граждан, получающих зарплату после 10-го числа и рисковавших из ‑за этого попасть на пени.