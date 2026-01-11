Врач из Челябинска предупредила о риске инфаркта из-за храпа

Храп может быть не просто неприятным звуком, а сигналом о серьезных проблемах со здоровьем, включая риск развития инфарктов и инсультов. Он возникает из-за вибрации мягких тканей глотки и может приводить к опасным остановкам дыхания во сне. Об этом сообщила врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медпрофилактики города Челябинска Виктория Каптюшина.