Врач из Челябинска предупредила о риске инфаркта из-за храпа

Челябинский эксперт объяснила, когда храп становится смертельно опасным.
Храп может быть не просто неприятным звуком, а сигналом о серьезных проблемах со здоровьем, включая риск развития инфарктов и инсультов. Он возникает из-за вибрации мягких тканей глотки и может приводить к опасным остановкам дыхания во сне. Об этом сообщила врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медпрофилактики города Челябинска Виктория Каптюшина.
«Храп — это не просто неприятный звук. Зачастую он сигнализирует о серьезных проблемах с дыханием во сне, вплоть до синдрома обструктивного апноэ», — рассказала врач Виктория Каптюшина.
Специалист отмечает, что это опасное состояние (апноэ) приводит к хроническому кислородному голоданию, повышению артериального давления, дневной сонливости и ухудшению качества жизни. Среди основных причин храпа выделяют анатомические особенности (искривление носовой перегородки, увеличенные миндалины), лишний вес, курение, прием алкоголя и возрастное ослабление мышц глотки.
Для борьбы с храпом рекомендуется снижать вес, отказываться от вредных привычек, спать на боку и увлажнять воздух. Обратиться к врачу следует, если храп громкий, постоянный и сопровождается дневной сонливостью или заметными остановками дыхания.
Ранее медики Челябинска сообщали и о других опасных патологиях дыхательных путей. Так, врачи ГКБ № 1 извлекли из нижних дыхательных путей пациента сместившийся после операции голосовой протез, который полностью перекрыл левый бронх. В региональном минздраве отмечали, что подобные случаи встречаются редко.