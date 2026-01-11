В Москве вернули плату за городскую услугу

В Москве вернулись платные парковки после январских праздников.
Уличные парковки в Москве с 11 января 2026 года вернулись к обычному платному режиму работы после новогодних каникул. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«С 31 декабря по 10 января оставить машину без оплаты можно на всех улицах города. 11 января уличные парковки будут работать по режиму воскресенья: без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 ₽/ч, а также зон динамического тарифа», — говорится в сообщении на сайте мэрии.
Традиционно платными являются все городские уличные парковки в будни и по субботам. По воскресеньям и официальным праздникам оставить автомобиль можно бесплатно в большинстве зон, кроме улиц с повышенными тарифами. Цена варьируется от 50 до 600 рублей в час в среднем.
Существует два вида тарифов: обычный и дифференцированный. У обычного тарифа постоянная стоимость круглосуточно. Дифференцированный же зависит от времени суток. Схожий льготный период на праздничные дни в январе вводился и в других регионах. В Тюмени, например, после расширения парковочных мест горожанам давали время бесплатного периода.