В Москве вернули плату за городскую услугу

«С 31 декабря по 10 января оставить машину без оплаты можно на всех улицах города. 11 января уличные парковки будут работать по режиму воскресенья: без оплаты везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 ₽/ч, а также зон динамического тарифа», — говорится в сообщении на сайте мэрии.