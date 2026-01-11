Ричмонд
Daily Mail: Трамп начал подготовку к захвату Гренландии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на источники.

— Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций подготовить план вторжения, но Объединенный комитет начальников штабов оказывает ему сопротивление, ссылаясь на то, что это будет незаконно и не получит поддержки Конгресса, — сказано в статье.

По словам источников издания, сторонники жесткой линии в политике Штатов настолько воодушевлены успехом операции против венесуэльского президента Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить Гренландию, прежде чем РФ или КНР якобы предпримут какие-либо действия.

Но такой радикальный шаг вызвал бы противоречия в отношениях Соединенных Штатов с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду Североатлантического альянса, говорится в публикации.

Лидеры пяти гренландских партий выступили с заявлением по поводу призывов Дональда Трампа к присоединению острова. В опубликованном на странице правительства документе политики призвали США прекратить «пренебрежительное отношение» к Гренландии.

