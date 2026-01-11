В Хабаровском крае дорожники расчищают снег в три смены

Согласно данным отчётов, в Хабаровске ежедневно на улицы выходит не менее 60 единиц техники — грейдеры, комбинированные машины и погрузчики. В Комсомольске-на-Амуре задействовано 25−27 единиц, в Амурском районе — 12. Отдельно 7−10 машин работают на «гостевом маршруте» в краевой столице, а ещё около 100 единиц техники задействованы на региональных и федеральных трассах.