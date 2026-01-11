Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае дорожники расчищают снег в три смены

Во всех населённых пунктах применяется единая схема приоритетов, рассказал губернатор Дмитрий Демешин.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровском крае дорожные службы продолжают круглосуточную работу по очистке дорог в три смены. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Согласно данным отчётов, в Хабаровске ежедневно на улицы выходит не менее 60 единиц техники — грейдеры, комбинированные машины и погрузчики. В Комсомольске-на-Амуре задействовано 25−27 единиц, в Амурском районе — 12. Отдельно 7−10 машин работают на «гостевом маршруте» в краевой столице, а ещё около 100 единиц техники задействованы на региональных и федеральных трассах.

Во всех населённых пунктах применяется единая схема приоритетов. Сначала дорожники расчищают маршруты общественного транспорта, затем — основные магистрали и только после этого — второстепенные улицы.

Сильные холода, установившиеся в регионе, не препятствуют работе служб, отметил губернатор. Однако серьёзные проблемы создают брошенные на обочинах автомобилей водителями.

«Морозы, установившиеся сейчас в регионе, — не помеха. А вот автомобили, брошенные водителями на обочинах дорог, — очень мешают», — подчеркнул Демешин.