На Тюмень надвигаются 30-градусные морозы. Скрин

В середине предстоящей недели в Тюмень придут морозы. Уже 14 января, в среду, ночью прогнозируется до 33 градусов ниже нуля. Низкая температура продержится в городе несколько дней. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

Низкая температура продержится в городе несколько дней.

«В период с 13 по 17 января в ночные часы температуры будут колебаться от 29 до 33 градусов мороза. Осадков не предполагается. Днем ожидается 22−26 ниже нуля», — предупредили метеорологи.

На первой рабочей неделе тюменцев будет ждать ясная безветренная погода. Ощутимое потепление прогнозируется только к концу следующих выходных.

Как сообщало URA.RU ранее, 11 января, в воскресенье, ученые прогнозируют возникновение магнитной бури. Колебания магнитосферы достигнут «красного уровня», а это значит, что метеозависимым людям стоит позаботиться о своем самочувствии.

В среду тюменцев ожидает существенное похолодание.