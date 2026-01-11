Центральные улицы Хабаровска перейдут под управление краевого правительства

В Хабаровске с 2026 года улицы центральных районов, формирующие туристический маршрут, перейдут в управление правительства Хабаровского края. Соответствующее постановление региональные власти приняли в ноябре 2025 года.
Изменения затронут около десяти ключевых улиц и переулков города. В перечень вошли шоссе Матвеевское, улицы Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Тургенева, Шевченко, Ленина, Ленинградская, Уссурийский бульвар, а также переулки Ленинградский и Дьяченко.
Теперь краевое правительство будет отвечать за содержание этих участков. В сферу ответственности входит обновление и ремонт дорожного полотна и пешеходных зон, нанесение разметки, установка и обслуживание дорожных знаков и светофоров, а также ремонт малых архитектурных форм и остановочных комплексов.
Кроме того, краевые власти возьмут на себя обеспечение уличного освещения и реализацию проектов по благоустройству с использованием зелёных насаждений. Передача полномочий позволит сосредоточить ресурсы на поддержании в порядке наиболее посещаемых и знаковых территорий города.