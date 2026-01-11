Центральные улицы Хабаровска перейдут под управление краевого правительства

Теперь краевое правительство будет отвечать за содержание этих участков. В сферу ответственности входит обновление и ремонт дорожного полотна и пешеходных зон, нанесение разметки, установка и обслуживание дорожных знаков и светофоров, а также ремонт малых архитектурных форм и остановочных комплексов.