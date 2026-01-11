Пожар произошел в недостроенной гостинице на Маркса в Новосибирске

Оперативные действия сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций позволили ликвидировать пожар за 18 минут. Сведений о травмированных или погибших не поступало.
По обновленным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание в осветительном приборе в подвальном пространстве торгового центра.
В настоящее время проводится проверка всех систем электроснабжения объекта для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Сотрудники правоохранительных органов также изучают обстоятельства произошедшего, хотя первоначальная версия указывает на несчастный случай.