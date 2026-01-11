Ричмонд
Пожар произошел в недостроенной гостинице на Маркса в Новосибирске

В подвальном помещении незавершенного гостиничного комплекса, расположенного возле торгового центра «Фантазия» на площади Карла Маркса, произошло задымление из-за возгорания строительных отходов.

Источник: МЧС РФ

Оперативные действия сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций позволили ликвидировать пожар за 18 минут. Сведений о травмированных или погибших не поступало.

По обновленным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание в осветительном приборе в подвальном пространстве торгового центра.

В настоящее время проводится проверка всех систем электроснабжения объекта для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Сотрудники правоохранительных органов также изучают обстоятельства произошедшего, хотя первоначальная версия указывает на несчастный случай.