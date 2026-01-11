Россияне могут лишиться своего имущества уже после 3000 рублей долга

Судебные приставы могут изъять имущество даже за несколько тысяч рублей долга.
Судебные приставы в России вправе арестовывать и изымать имущество граждан при задолженности даже в несколько тысяч рублей, а именно — свыше трех тысяч. Об этом предупредил председатель общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев.
«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше 3000 рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество, по общему правилу, возможно от этой суммы», — сообщил он в разговоре с РИА Новости. Он добавил также, что должник имеет право выплатить долг до тех пор, пока его имущество не продали. В данном случае должник сможет получить арестованное обратно.
Вместе с тем, если гражданин не воспользуется возможностью добровольного погашения долга, сумма его обязательств вырастет. Помимо основного долга он обязан будет оплатить исполнительский сбор.
Одними из частых долгов россиян считаются задолженности по алиментам. Только по данным за 2025 год, за последние пять лет с россиян взыскали более 258 миллиардов рублей, отмечали в ФСПП.