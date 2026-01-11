Ямальский рыбак поймал мешок хариуса во время зимней ловли. Фото

Хариус рыбак ловит в горных речках.
Житель Салехарда (ЯНАО) Андрей Савченко во время зимней рыбалки поймал мешок хариуса в горных реках на севере округа. Об этом он сообщил в тематическом сообществе в соцсети «ВКонтакте». По словам рыбака, впечатляющий улов ему удалось взять в районах Харпа, Лабытнанги и на озерах по бованенковскому направлению.
«Делать было… холодно поехали на рыбалку, и рыба была с нами гуманна и солидарна. Поймал в горных речках, возле Харпа, Лабытнанги. И еще можно по бованенковской [бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение, — прим. URA.RU] на озерах», — написал он в сообществе «Yamal Fishing» в соцсети «ВКонтакте».
Хариус является одной из самых популярных у ямальских рыболовов видов рыбы: он обитает в холодных чистых реках и озерах, хорошо клюет зимой и ценится за вкус. Север Ямала относится к числу излюбленных мест для подледной ловли, однако ею занимаются чаще местные жители, так как добраться туда зимой могут только подготовленные автолюбители или организованные группы рыбаков.
Количество пойманной рыбы исчисляется десятками.