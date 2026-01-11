Депутат Нилов рассказал, возможна ли доиндексация страховых пенсий в феврале

Начинать копить на пенсию лучше всего сразу после выхода на работу, даже если сумма совсем крошечная. Это позволит жить нормально сейчас и в то же время не забывать о будущем. Об этом высказался президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.