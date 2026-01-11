Ричмонд
Депутат Нилов рассказал, возможна ли доиндексация страховых пенсий в феврале

В текущем году социальный блок Государственной думы России сосредоточится на инициативах по регулированию рынка труда и соцгарантиям. Об этом сообщил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, страховые пенсии уже проиндексированы выше прогнозной инфляции, а с февраля повысятся и другие выплаты, включая материнский капитал.

— Что касается доиндексации пенсий, то пока говорить про это рано. Но в нашем пенсионном законодательстве зафиксировано право правительства провести дополнительную индексацию пенсий, если такое политическое решение будет принято. И средства на это найдутся, — цитирует его «Российская газета».

Социальный фонд РФ провел перерасчет пенсий для 400 тысяч матерей, воспитавших пятерых и более детей. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ведомства. Работа была проведена в связи со вступлением в силу с 1 января этого года новых правил учета страхового стажа.

Начинать копить на пенсию лучше всего сразу после выхода на работу, даже если сумма совсем крошечная. Это позволит жить нормально сейчас и в то же время не забывать о будущем. Об этом высказался президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.