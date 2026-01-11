На Старый Новый год в Кургане ударят лютые морозы

Погода в Кургане на Старый Новый год будет морозной и солнечной.
В Кургане на Старый Новый год ожидаются сильные морозы. Столбик термометра может опуститься ниже 30 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Gismeteo.
«В ночь с 13 на 14 января в Кургане температура воздуха опустится до 30−33 градусов. По ощущению — до 34», — сообщается в прогнозе Gismeteo.
В небе при этом будет почти безоблачно. Ветер будет слабый, около 4−5 метров в секунду. Влажность сохранится на отметках 75−77%.
Ранее сообщалось о резком похолодании и снегопадах, которые придут в Курган в ближайшие дни. Уже 11 и 12 января ожидается заметное увеличение высоты снежного покрова, а с 13 января в регион вернутся крепкие морозы.