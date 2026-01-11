Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Старый Новый год в Кургане ударят лютые морозы

В Кургане на Старый Новый год ожидаются сильные морозы. Столбик термометра может опуститься ниже 30 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Gismeteo.

Погода в Кургане на Старый Новый год будет морозной и солнечной.

В Кургане на Старый Новый год ожидаются сильные морозы. Столбик термометра может опуститься ниже 30 градусов. Об этом сообщается в прогнозе Gismeteo.

«В ночь с 13 на 14 января в Кургане температура воздуха опустится до 30−33 градусов. По ощущению — до 34», — сообщается в прогнозе Gismeteo.

В небе при этом будет почти безоблачно. Ветер будет слабый, около 4−5 метров в секунду. Влажность сохранится на отметках 75−77%.

Ранее сообщалось о резком похолодании и снегопадах, которые придут в Курган в ближайшие дни. Уже 11 и 12 января ожидается заметное увеличение высоты снежного покрова, а с 13 января в регион вернутся крепкие морозы.