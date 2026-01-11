Снежная зарядка с лопатой: как убирать снег с пользой и без вреда здоровью

Так ли безопасно убирать снег лопатой? Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru подробно рассказал, какую пользу и вред может принести ручная уборка снега. По его словам, это серьезная физическая нагрузка, которая может быть как лекарством, так и опасностью.