Снежная зарядка с лопатой: как убирать снег с пользой и без вреда здоровью

На центральную часть России обрушился мощный снегопад, который принес циклон «Фрэнсис».
В Москве сугробы в отдельных районах достигли рекордных 65 см. Такого «снежного апокалипсиса», как 9 января, в середине зимы не было последние 56 лет, сообщают метеорологи.
Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, расчищая дороги и тротуары, но масштабы стихии заставили выйти на улицы с лопатами и простых жителей. В соцсетях появились десятки роликов, на которых мужчины и женщины активно помогают расчищать свои дворы и улицы.
Отличная разминка во время праздников.
Так ли безопасно убирать снег лопатой? Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru подробно рассказал, какую пользу и вред может принести ручная уборка снега. По его словам, это серьезная физическая нагрузка, которая может быть как лекарством, так и опасностью.
«Ручная уборка снега — это физический труд. Как говорил кот Матроскин, что труд облагораживает. Уборка снега лопатой работает на укрепление мышц спины, бедер, поясницы, рук, сердечно-сосудистой системы. С точки зрения физнагрузки — это достаточно интенсивный и очень тяжелый вид труда», — сказал Кондрахин.
Врач добавил, что для большинства людей, ведущих малоподвижный образ жизни, особенно во время новогодних праздников, уборка снега может стать отличным способом повысить физическую активность.
«Польза в движении будет для всех. Конечно, для тех, у кого тяжелое самочувствие, это не самый лучший способ дать нагрузку организму», — подчеркнул кардиолог.
Уборка снега полезна не всем.
Особое внимание Кондрахин уделил группам риска.
«Людям, у которых есть прогрессирующие заболевания сердца. Для них уборка снега руками будет катастрофичной. Пожилым людям тоже будет тяжело. Но если убирать медленно, не напрягаясь, то можно спокойно все преодолеть», — сказал врач.
Ключ к безопасной уборке — не геройствовать и подходить к делу разумно.
«Нельзя поднимать большие объемы снега, потому что поясница может не выдержать. К уборке снега надо подходить разумно, как к физическому труду, не превышая своих физиологических возможностей», — подытожил он.
Эксперт также советует выбирать правильную, легкую и эргономичную лопату, чтобы минимизировать нагрузку на спину.
«Фрэнсис» обрушился не только на россиян.
Мощный снегопад обрушился не только на центральную часть России, но и на соседнюю Белоруссию. Циклон «Фрэнсис» также принес обильные снегопады в республику, местами высота сугробов достигала 42 см.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем и шпицем Умкой вышел на улицу в Минске убирать снег.
Но метеорологи успокаивают — ближайшие выходные можно использовать для того, чтобы расчистить территорию, обильных осадков больше не ожидается. Главный вывод из прошедшего «снежного армаггедона» — встречать снегопады лучше физически и технически подготовленными.