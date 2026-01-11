Ричмонд
Икону XVII века за 4 млн рублей продают в Новосибирске

На продажу выставили «Образ Преподобного Иоанна Спасителя Лествичника».

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на одной из платформ с объявлениями на продажу выставили старинную икону — «Образ Преподобного Иоанна Спасителя Лествичника». По словам продавца, она была написана в XVII веке. За икону продавец просит 4 млн рублей.

Автор объявления не дал подробного описания лота, лишь отметив, что она находится в состоянии «б/у».

По данным из открытых источников, икона иллюстрирует идею постепенного восхождения к святости через преодоление страстей, а также напоминает верующим о постоянной борьбе с грехом и стремлении к Богу.