МАР: Король Марокко Мухаммер VI пройдёт курс лечения болей в пояснице

62-летний король Марокко испытывает сильные боли в пояснице.

Источник: Комсомольская правда

Король Марокко Мухаммед VI испытывает сильные боли в пояснице, он пройдёт курс лечения. Об этом информирует агентство MAP.

«Его величество король страдает из-за болей в пояснице, сопряженных мышечным спазмом», — сказано в публикации.

Сообщается, что состояние здоровья марокканского монарха не вызывает опасений.

Королю Мухаммеду VI 62 года, недавно он перенёс операцию из-за перелома плечевой кости. Травма была получена во время занятий спортом.

Ранее британский король Карл III поделился своим опытом борьбы с раком. Он рассказал, что иногда диагноз может оказаться ошеломляющим для человека и посоветовал своевременно проходить обследования.

Напомним, на 37-м году жизни скончался «спящий принц» Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд из Саудовской Аравии. Он провел в коме более двадцати лет после тяжелой черепно-мозговой травмы, которую получил в результате автокатастрофы во время учебы в кадетском училище Лондона в 2005 году.

