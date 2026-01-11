МАР: Король Марокко Мухаммер VI пройдёт курс лечения болей в пояснице

Король Марокко Мухаммед VI испытывает сильные боли в пояснице, он пройдёт курс лечения. Об этом информирует агентство MAP.
«Его величество король страдает из-за болей в пояснице, сопряженных мышечным спазмом», — сказано в публикации.
Сообщается, что состояние здоровья марокканского монарха не вызывает опасений.
Королю Мухаммеду VI 62 года, недавно он перенёс операцию из-за перелома плечевой кости. Травма была получена во время занятий спортом.
