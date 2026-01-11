Вылетевший ночью из Красноярска самолёт с пассажирами вернулся в аэропорт

Транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров, в том числе на получение услуг, положенных при задержке рейса. В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921−70−00 .