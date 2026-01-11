Ричмонд
Вылетевший ночью из Красноярска самолёт с пассажирами вернулся в аэропорт

Рейс из Красноярска в Сочи развернули обратно после вылета.

Источник: Комсомольская правда

Самолёт, выполнявший рейс Красноярск — Сочи, был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлёта. Об этом сообщили в Красноярской транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 11 января около полуночи по местному времени экипаж принял решение не продолжать полёт и развернуть воздушное судно обратно. Посадка прошла в штатном режиме в международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского.

На борту находилось свыше 160 пассажиров. Самолёт временно отстранён от эксплуатации, причины возврата уточняются.

Транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров, в том числе на получение услуг, положенных при задержке рейса. В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921−70−00.

10 января в аэропорту Красноярска уже проводили проверку задержки авиарейсов.