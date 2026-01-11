МВД предупредило о новой схеме мошенников с использованием ИИ

Используя синтезированные голоса или видеозаписи, преступники побуждают пользователей к переводам средств или раскрытию конфиденциальной информации. В качестве примера Волк привела случай, когда злоумышленник, получив доступ к чужому аккаунту в иностранном мессенджере, отправил с него голосовое сообщение, сгенерированное нейросетью. Сообщение, звучавшее голосом владельца аккаунта, содержало просьбу о срочной помощи и переводе 35 000 рублей через систему быстрых платежей. Получатель, решив, что обращается его родная сестра, выполнил просьбу, и деньги ушли мошенникам.