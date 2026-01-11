Эксперт Толмачев: ИИ можно научить прогнозировать развитие заболеваний

ТОМСК, 11 января. /ТАСС/. Нейросеть, которая сможет распознавать заболевания на ранней стадии, в частности раковые опухоли, можно разработать и ввести в эксплуатацию за пять лет. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, руководитель научно-технологического центра «Цифровая медицина и киберфизика» СибГМУ Иван Толмачев.
«На разработку и внедрение в медицину нейросети, которая сможет диагностировать заболевания на ранней стадии, понадобится пять лет. На подготовку датасета из цифровизованных медицинских данных нужно три года, затем полгода — на разработку модели и полтора года понадобится на регистрацию в Росздравнадзоре», — сказал Толмачев.
В будущем такие нейросети смогут выявлять очаги заболеваний, анализируя микроизменения и тенденции развития на основе исторических данных о динамике патологий. Эта область активно развивается за рубежом, уже ведутся успешные исследования по созданию подобных систем.
По словам Толмачева, скорость разработки эффективных моделей напрямую зависит от доступности качественных цифровых архивов. В России есть проблема — отсутствие структурированных и унифицированных хранилищ данных за последние 10−20 лет. Большая часть информации разрознена между различными организациями, что замедляет прогресс в создании и внедрении подобных нейросетей.