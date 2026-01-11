Эксперт Толмачев: ИИ можно научить прогнозировать развитие заболеваний

«На разработку и внедрение в медицину нейросети, которая сможет диагностировать заболевания на ранней стадии, понадобится пять лет. На подготовку датасета из цифровизованных медицинских данных нужно три года, затем полгода — на разработку модели и полтора года понадобится на регистрацию в Росздравнадзоре», — сказал Толмачев.