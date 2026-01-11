Утром в Иркутском районе произошло частичное отключение света

Утром 11 января в Иркутском районе произошло частичное отключение света. Как сообщается в телеграм-канале «Свет38», без электричества осталась часть домов на улицах Андрея Елизарова, Дубравная, Земляничная, Лесная и Ягодная.
— Также отключение затронуло ДНТ Дубрава, ДНТ Пирс и СНТ Весёлое, — уточнили специалисты.
На место выехала бригада, чтобы определить, что стало причиной отключения света и устранить причины. Электроснабжение обещают вернуть к 13:00 по местному времени.
