Утром в Иркутском районе произошло частичное отключение света

Электроэнергию обещают восстановить к 13:00.

Источник: AP 2024

Утром 11 января в Иркутском районе произошло частичное отключение света. Как сообщается в телеграм-канале «Свет38», без электричества осталась часть домов на улицах Андрея Елизарова, Дубравная, Земляничная, Лесная и Ягодная.

— Также отключение затронуло ДНТ Дубрава, ДНТ Пирс и СНТ Весёлое, — уточнили специалисты.

На место выехала бригада, чтобы определить, что стало причиной отключения света и устранить причины. Электроснабжение обещают вернуть к 13:00 по местному времени.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в столице Приангарья нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП с участием семи авто.