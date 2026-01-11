Ричмонд
Новосибирский блогер Дава рассказал, как пережил беременность Краймбрери

В беседе с Эльдаром Джараховым в рамках «Подкаста № 1» Давид Манукян поделился своими переживаниями во время беременности его возлюбленной.

Источник: Сиб.фм

Он эмоционально подчеркнул, что осознание зарождения новой жизни внутри любимого человека — это поистине волшебное чувство.

Это первое интервью артиста после женитьбы и отцовства, где основное внимание уделено теме мужской ответственности. Видя, как трудно его жене во время беременности, Манукян пришел к суровым выводам о поведении некоторых представителей сильного пола.

«Я стал размышлять о тех мужчинах, которые оставляют своих женщин в этот период. Я же вижу, как ей тяжело, насколько она уязвима и как легко она может сломаться, и к каким последствиям это может привести», — поделился Манукян. Давид подчеркнул, что в это время мужчина должен стать надежной опорой — быть рядом, поддерживать и помогать как словами, так и действиями. Именно в такие моменты, по его мнению, раскрывается истинный смысл понятия «мужчина».

Артист отметил, что беременность его жены сопровождалась сильным токсикозом. Он старался подавлять свою реакцию, когда она проявляла раздражение, и еще больше проявлять заботу и поддержку.