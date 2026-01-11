Диеты старят. Нутрициолог Сапелкина назвала продукты для молодости кожи лица

Многие женщины уверены: чтобы сохранить молодость кожи лица, нужно исключить сахар, пить по два литра воды в день и регулярно принимать коллаген. Так ли это на самом деле? Может, существуют секретные продукты, способные уберечь от морщин?
Косметолог, нутрициолог и пищевой технолог Виктория Сапелкина рассказала krsk.aif.ru, почему строгие диеты старят быстрее, чем фастфуд, зачем есть консервы и что на самом деле убивает красоту.
Не ударяйтесь в ограничения.
Виктория Сапелкина говорит, что в нашей тарелке начинается не только красота кожи, но и гормональное здоровье, иммунитет, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и даже настроение. Без здорового фундамента организма красоты не видать.
Однако, по словам эксперта, в погоне за молодостью многие совершают серьезную ошибку — ударяются в орторексию, то есть вводят строгие ограничения в питании.
«Люди начинают исключать “вредное”: сначала сахар, потом фастфуд, глютен, молочку, а потом доходят до отказа от целых групп продуктов. Организм нуждается в разнообразии и гибкости. Например, отказ от жиров ведет к дефициту витаминов А, Е, К, Д. Их нехватка отразится и на лице», — объясняет Виктория Сапелкина.
До 30 растительных продуктов в неделю.
Нутрициолог уверяет, что невозможно выбрать пять главных продуктов для молодости кожи лица.
«Определить “топ-пять” — это значит сузить рацион, а наша задача состоит в том, чтобы максимально его расширить. Попробуйте съедать 30 разных растительных продуктов в неделю. Заведите список на холодильнике и отмечайте. Отварили картофель — галочка. Добавили в квашеную капусту горошек и лук — еще три галочки», — советует эксперт.
В этот список входят крупы, овощи, фрукты, зелень, специи, семена, орехи и бобовые. Такое разнообразие обеспечит кожу всеми необходимыми микроэлементами лучше любых БАДов.
Главный строительный материал.
Если говорить о базе для упругой кожи, то это белок. Он является главным строительным материалом для всего организма. Виктория Сапелкина советует обратить внимание не только на мясо, но и на растительные источники. Многие ими пренебрегают, хотя это низкокалорийная альтернатива животному белку. К растительным источникам нутриента относят:
Соевые продукты — тофу, эдамаме, соевое мясо. Это отличная профилактика гормональных нарушений у женщин.
Неактивные дрожжи. Это добавка с сырным вкусом, которая здорово повышает потребление белка.
Бобовые — чечевица, нут, фасоль.
Также эксперт советует включить в рацион консервы.
«Многим кажется, что это “неполноценная” еда. Но наоборот! Рыбу в консервах мы часто едим вместе с мягкими костями. Это огромный источник кальция. А витамин D усваивается гораздо лучше именно в связке с кальцием из костей, чем из чистого филе», — отмечает нутрициолог.
БАДы — не гарант.
По словам Виктории Сапелкиной, к научно подтвержденным «ускорителям старения» относят солнце и солярий, курение, алкоголь.
Что касается еды, ученые рекомендуют не исключать полностью, а лишь снизить потребление добавленного сахара (до 5−10% от калорийности), животных жиров и переработанного мяса, к которому относятся сосиски и колбасы.
Надеяться на «волшебные таблетки», которые помогут сохранить молодость кожи лица, тоже не стоит.
«Никакие БАДы не способны заменить питательные вещества из пищи. Когда мы едим болгарский перец, кроме витамина С в нем содержится масса веществ, помогающих его усвоению. Выпив капсулу, такого эффекта не добиться. Нет смысла добавлять БАД и надеяться на омоложение, нужно работать над балансом и разнообразием тарелки», — уверена эксперт.
Пять китов молодости.
Питание — это база, но если вы едите идеально, а спите как попало, молодость сохранить невозможно. Нехватка сна обезвоживает организм, и клетки перестают обновляться. Еще один критический фактор — стресс.
«Кожа и нервная система еще в утробе матери развиваются из одного зародышевого листка. Поэтому они связаны неразрывно. Стресс всегда бьет по лицу, обостряя течение таких заболеваний, как акне, псориаз, розацеа или атопия», — подчеркивает нутрициолог.
Вместо поиска суперфуда Виктория Сапелкина советует опираться на систему из пяти элементов:
Сбалансированное питание (разнообразие, а не ограничения).
Физическая активность.
Полноценный сон.
Управление стрессом (психическое здоровье).
Режим и регулярность.
«Ничего не решает один день “чистого питания”. Решают месяцы и годы образа жизни», — подытожила эксперт.
