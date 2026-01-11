Ричмонд
Диеты старят. Нутрициолог Сапелкина назвала продукты для молодости кожи лица

Эксперт ответила, как рацион поможет сохранить кожу здоровой и упругой.

Источник: Freepik

Многие женщины уверены: чтобы сохранить молодость кожи лица, нужно исключить сахар, пить по два литра воды в день и регулярно принимать коллаген. Так ли это на самом деле? Может, существуют секретные продукты, способные уберечь от морщин?

Косметолог, нутрициолог и пищевой технолог Виктория Сапелкина рассказала krsk.aif.ru, почему строгие диеты старят быстрее, чем фастфуд, зачем есть консервы и что на самом деле убивает красоту.

Не ударяйтесь в ограничения.

Виктория Сапелкина говорит, что в нашей тарелке начинается не только красота кожи, но и гормональное здоровье, иммунитет, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и даже настроение. Без здорового фундамента организма красоты не видать.

Однако, по словам эксперта, в погоне за молодостью многие совершают серьезную ошибку — ударяются в орторексию, то есть вводят строгие ограничения в питании.

«Люди начинают исключать “вредное”: сначала сахар, потом фастфуд, глютен, молочку, а потом доходят до отказа от целых групп продуктов. Организм нуждается в разнообразии и гибкости. Например, отказ от жиров ведет к дефициту витаминов А, Е, К, Д. Их нехватка отразится и на лице», — объясняет Виктория Сапелкина.

До 30 растительных продуктов в неделю.

Нутрициолог уверяет, что невозможно выбрать пять главных продуктов для молодости кожи лица.

«Определить “топ-пять” — это значит сузить рацион, а наша задача состоит в том, чтобы максимально его расширить. Попробуйте съедать 30 разных растительных продуктов в неделю. Заведите список на холодильнике и отмечайте. Отварили картофель — галочка. Добавили в квашеную капусту горошек и лук — еще три галочки», — советует эксперт.

В этот список входят крупы, овощи, фрукты, зелень, специи, семена, орехи и бобовые. Такое разнообразие обеспечит кожу всеми необходимыми микроэлементами лучше любых БАДов.

Главный строительный материал.

Если говорить о базе для упругой кожи, то это белок. Он является главным строительным материалом для всего организма. Виктория Сапелкина советует обратить внимание не только на мясо, но и на растительные источники. Многие ими пренебрегают, хотя это низкокалорийная альтернатива животному белку. К растительным источникам нутриента относят:

Соевые продукты — тофу, эдамаме, соевое мясо. Это отличная профилактика гормональных нарушений у женщин.

Неактивные дрожжи. Это добавка с сырным вкусом, которая здорово повышает потребление белка.

Бобовые — чечевица, нут, фасоль.

Также эксперт советует включить в рацион консервы.

«Многим кажется, что это “неполноценная” еда. Но наоборот! Рыбу в консервах мы часто едим вместе с мягкими костями. Это огромный источник кальция. А витамин D усваивается гораздо лучше именно в связке с кальцием из костей, чем из чистого филе», — отмечает нутрициолог.

БАДы — не гарант.

По словам Виктории Сапелкиной, к научно подтвержденным «ускорителям старения» относят солнце и солярий, курение, алкоголь.

Что касается еды, ученые рекомендуют не исключать полностью, а лишь снизить потребление добавленного сахара (до 5−10% от калорийности), животных жиров и переработанного мяса, к которому относятся сосиски и колбасы.

Надеяться на «волшебные таблетки», которые помогут сохранить молодость кожи лица, тоже не стоит.

«Никакие БАДы не способны заменить питательные вещества из пищи. Когда мы едим болгарский перец, кроме витамина С в нем содержится масса веществ, помогающих его усвоению. Выпив капсулу, такого эффекта не добиться. Нет смысла добавлять БАД и надеяться на омоложение, нужно работать над балансом и разнообразием тарелки», — уверена эксперт.

Пять китов молодости.

Питание — это база, но если вы едите идеально, а спите как попало, молодость сохранить невозможно. Нехватка сна обезвоживает организм, и клетки перестают обновляться. Еще один критический фактор — стресс.

«Кожа и нервная система еще в утробе матери развиваются из одного зародышевого листка. Поэтому они связаны неразрывно. Стресс всегда бьет по лицу, обостряя течение таких заболеваний, как акне, псориаз, розацеа или атопия», — подчеркивает нутрициолог.

Вместо поиска суперфуда Виктория Сапелкина советует опираться на систему из пяти элементов:

Сбалансированное питание (разнообразие, а не ограничения).

Физическая активность.

Полноценный сон.

Управление стрессом (психическое здоровье).

Режим и регулярность.

«Ничего не решает один день “чистого питания”. Решают месяцы и годы образа жизни», — подытожила эксперт.

Напомним, ранее красноярский врач-диетолог Мария Швабауэр рассказала, каких продуктов никогда не будет ее в холодильнике, и дала четыре рецепта полезного завтрака.