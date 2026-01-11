Новосибирцев предупредили об опасности отравления угарным газом при топке печей

Подобные происшествия, по данным МЧС, продолжают фиксироваться в регионах Сибири. Так, 28 декабря 2025 года в посёлке Таёжно-Александровка Кемеровской области произошло смертельное отравление угарным газом. В результате погибли мужчина 1972 года рождения и женщина 1987 года рождения. Ещё двое человек — ребёнок 2018 года рождения и мужчина 1980 года рождения — были госпитализированы.
Чтобы снизить риск отравления, спасатели рекомендуют строго соблюдать правила безопасности при использовании печей. Заслонку следует закрывать только после полного прогорания топлива и исчезновения синих огоньков над углями, оставив её приоткрытой. Топку необходимо прекращать минимум за три часа до сна. Также важно регулярно проверять исправность вентиляции и наличие тяги в дымоходе, следить за тем, чтобы в печи не было трещин, а дымоход не был засорён.
В МЧС также напомнили, как действовать при подозрении на отравление угарным газом. Пострадавшего нужно как можно быстрее вывести на свежий воздух, вызвать скорую помощь, освободить его от одежды, затрудняющей дыхание, а при необходимости — приступить к проведению искусственного дыхания до приезда медиков.