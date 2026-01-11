Новосибирцев предупредили об опасности отравления угарным газом при топке печей

Чтобы снизить риск отравления, спасатели рекомендуют строго соблюдать правила безопасности при использовании печей. Заслонку следует закрывать только после полного прогорания топлива и исчезновения синих огоньков над углями, оставив её приоткрытой. Топку необходимо прекращать минимум за три часа до сна. Также важно регулярно проверять исправность вентиляции и наличие тяги в дымоходе, следить за тем, чтобы в печи не было трещин, а дымоход не был засорён.