Один из сильнейших снегопадов за последние 146 лет: какие еще сюрпризы подарит москвичам циклон «Фрэнсис»

По прогнозам синоптиков, осадки в Москве не закончатся в ближайшее время.
Прошедший 9 января снегопад, обрушившийся на Москву и Московскую область, вошел в число самых сильных за последние 146 лет. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
Однако с окончанием новогодних каникул в российской столице снег идти не перестанет. По прогнозам синоптиков москвичей ждет вторая волна циклона «Фрэнсис». Но несмотря на это, непогода не смогла нарушить планы работы аэропортов. Отмечается, что на фоне обильных снегопадов в субботу, 10 января, воздушные гавани столицы обслужили не менее 1529 рейсов. Подробнее об обильных осадках в Москве и прогнозе на ближайшие дни — в материале URA.RU.
Что известно о снегопаде, который принес мощный циклон.
Мощный балканский циклон «Фрэнсис» за сутки принес в Москву и Подмосковье до 65% от среднемесячного объема осадков. Согласно данным метеорологов, к вечеру 9 января высота снежного покрова в столице достигла 65 сантиметров. Этот показатель стал абсолютным январским рекордом за весь период метеонаблюдений.
Прогноз погоды на 11 января.
В Москве в ближайшие дни ожидаются не только осадки, но и понижение температуры.
В воскресенье, 11 января, в столичном регионе прогнозируется переменная облачность, местами возможен небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
«Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.
В Москве в дневные часы прогнозируется температура воздуха в диапазоне от −6 до −4 градусов, в ночное время она может понизиться до −7. На территории Московской области днем ожидается от −8 до −3 градусов, ночью столбики термометров местами опустятся до −10 градусов. Ожидается восточный ветер со скоростью 5−10 м/с.
Снегопад в столице вошел в таблицу лидеров.
Прошедший снегопад в Москве вошел в число лидеров, однако не смог стать самым обильным.
Снегопад, прошедший 9 января в Москве и Подмосковье, вошел в число наиболее мощных за весь период регулярных метеонаблюдений в столице, который ведется уже 146 лет. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
«Снегопад замыкает пятерку самых сильных за весь период метеорологических наблюдений», — сообщил сотрудник службы. Он уточнил, что нынешний снегопад также вошел в число трех наиболее мощных, зарегистрированных в Москве с начала XXI века. Информацию об этом публикует ТАСС.
По данным Гидрометцентра, наибольшее суточное количество осадков в зимний период в Москве было зафиксировано 4 февраля 2018 года и составило 24,2 миллиметра. На второй позиции находится показатель от 14 декабря 1981 года — 23,2 миллиметра, на третьей — от 8 января 1970 года (23,0 миллиметра), на четвертой — от 12 декабря 2022 года (22,6 миллиметра).
Один из самых снежных балканских вихрей достиг России, принеся с собой большое количество осадков.
Снегопад, прошедший в столице 9 января 2026 года, принес 21,4 миллиметра осадков и занял пятое место в истории наблюдений. Все значения получены по измерениям на основной метеостанции Москвы, расположенной на территории ВДНХ.
Метеорологи уточнили, что за весь период регулярных зимних наблюдений в Москве, ведущихся на протяжении 146 лет, было зафиксировано лишь 24 случая, когда суточное количество осадков во время снегопада превышало 15 миллиметров. По данным Гидрометцентра, подобная интенсивность снегопадов в столице в среднем наблюдается один раз в 5−6 лет. Ранее в службе сообщили, что снегопад, прошедший 9 января, установил новый суточный рекорд для этой даты: тогда выпало 21,4 миллиметра осадков, что значительно превысило прежнее максимальное значение 1976 года — 12,9 миллиметра.
Как в непогоду работают аэропорты.
Аномальная непогода не смогла повлиять на работу столичных аэропортов.
Обильные осадки не смогли нарушить работу московских аэропортов. Воздушная гавань Шереметьево функционирует в штатном режиме и полностью обеспечивает обслуживание авиакомпаний и пассажиров. Обработка багажа и его выдача пассажирам прилетевших рейсов осуществляются без задержек и перебоев, рассказали в пресс-службе аэропорта.
«Аэропорт Шереметьево работает без ограничений и в полном объеме обслуживает авиакомпании и пассажиров. Осуществляется бесперебойная обработка и выдача багажа пассажирам прибывших рейсов», — сказано в сообщении авиагавани в telegram-канале.
Там добавили, что из-за непогоды вывели дополнительные силы сотрудников, чтобы справиться с нагрузкой. В Шереметьево также отметили, что в течении субботы, 10 января, службы аэропорта 11 раз очищали взлетно-посадочные полосы.
Международный аэропорт Внуково функционирует в обычном режиме. Обстановка в терминале остается спокойной, пояснили в пресс-службе. Там подчеркнули, что значительного скопления пассажиров и очередей не наблюдается. Обслуживание проводится в полном соответствии с установленными регламентами.
«Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Обстановка в терминале спокойная: скопления пассажиров и очередей нет. Обслуживание пассажиров производится в соответствии с Федеральными авиационными правилами и установленными регламентами», — говорится в сообщении аэропорта в telegram-канале.
Повлияли ли осадки на полеты.
На фоне последствий выпадения обильных осадков каждую минуту в одном из авиагаваней Москвы садился или взлетал в среднем один самолет.
В условиях аномальных неблагоприятных погодных условий в Москве, в субботу 10 января, аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский в совокупности обеспечили выполнение не менее 1529 рейсов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«1529 рейсов обслужили в субботу, 10 января, все четыре аэропорта московского региона. Из них 692 рейса (45%) обслужил на прилет и вылет Шереметьево», — написал Кореняко в telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в течение прошедших суток, несмотря на последствия аномальных погодных условий, в одном из аэропортов столицы в среднем каждую минуту осуществлялась посадка или вылет одного воздушного судна. Кореняко отметил, что эта цифра немногим меньше, чем в канун Нового года.
«Таким образом, каждую минуту в одном из столичных аэропортов садился или взлетал в среднем один самолет. Для сравнения: в последний рабочий день прошлого года, 30 декабря, в канун новогодних каникул, при более благоприятных метеоусловиях все четыре аэропорта московского региона обслужили на 200 рейсов меньше», — отметили в Росавиации.
Прогноз погоды в Москве на ближайшие дни.
Российская столица столкнулась со второй волной циклона «Фрэнсис». По данным синоптиков, на территорию Москвы и Московской области в ближайшее время обрушатся интенсивные снегопады, которые будут сопровождаться сильными морозами. Снежная буря, по прогнозам синоптиков, сохранится до позднего утра.
В дальнейшем осадки продолжатся с перерывами вплоть до 14 января. По словам метеорологов, за этот период может выпасть еще примерно 15 сантиметров снега. Ожидается также понижение температуры воздуха в Москве до −22 до −25 градусов.