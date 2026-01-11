Один из сильнейших снегопадов за последние 146 лет: какие еще сюрпризы подарит москвичам циклон «Фрэнсис»

Метеорологи уточнили, что за весь период регулярных зимних наблюдений в Москве, ведущихся на протяжении 146 лет, было зафиксировано лишь 24 случая, когда суточное количество осадков во время снегопада превышало 15 миллиметров. По данным Гидрометцентра, подобная интенсивность снегопадов в столице в среднем наблюдается один раз в 5−6 лет. Ранее в службе сообщили, что снегопад, прошедший 9 января, установил новый суточный рекорд для этой даты: тогда выпало 21,4 миллиметра осадков, что значительно превысило прежнее максимальное значение 1976 года — 12,9 миллиметра.