В Омске установлен рекорд посещаемости чемпионатов России по волейболу

В Омске побит рекорд посещаемости матчей чемпионата России по волейболу среди женщин. Игра местной команды «Омичка» против саратовского «Протона» собрала 8045 зрителей.
Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2019 году на матче между казанским и петербургским «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
«Омичка» одержала уверенную победу со счётом 3:0. «Поздравляю девушек! Сегодня в Омске побит рекорд посещаемости российского волейбола», — написал Хоценко.
