Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске установлен рекорд посещаемости чемпионатов России по волейболу

На матч «Омички» и саратовского «Протона» пришли 8045 зрителей — это новый исторический максимум для отечественного волейбола.

Источник: Комсомольская правда

В Омске побит рекорд посещаемости матчей чемпионата России по волейболу среди женщин. Игра местной команды «Омичка» против саратовского «Протона» собрала 8045 зрителей.

Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2019 году на матче между казанским и петербургским «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Омичка» одержала уверенную победу со счётом 3:0. «Поздравляю девушек! Сегодня в Омске побит рекорд посещаемости российского волейбола», — написал Хоценко.

Читайте также: До конца января омский «Авангард» планирует усилить команду еще одним форвардом.