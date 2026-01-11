В России смягчились правила назначения единого пособия

В России единое пособие для семей с детьми теперь можно получить в упрощенном порядке.
Правила назначения единого пособия для семей с детьми в России с 1 января 2026 года стали мягче. Из базы для расчета дохода семьи исключили ряд выплат, а критерии нуждаемости адаптировали под жизненные ситуации отдельных категорий граждан. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Теперь при расчете пособия в доходах семьи не будут учитывать единовременные материальные выплаты на родившегося ребенка со стороны работодателей родителей. Изменения коснутся и требований по наличию у трудоспособных членов семьи доходов», — поделился Рыбальченко в беседе с ТАСС. С нового года для возникновения права на единое пособие необходимо будет иметь доход в размере не меньше восьми МРОТ за расчетный период.
Ранее власти объявили, что в 2026 году единое пособие для семей с детьми будет рассчитываться исходя из обновленного прожиточного минимума: на ребенка — 18,4 тысячи рублей, на трудоспособных — 20,6 тысячи рублей. Размер выплат составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума (от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в месяц) и зависит от среднего дохода семьи и степени ее нуждаемости.