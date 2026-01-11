В России смягчились правила назначения единого пособия

«Теперь при расчете пособия в доходах семьи не будут учитывать единовременные материальные выплаты на родившегося ребенка со стороны работодателей родителей. Изменения коснутся и требований по наличию у трудоспособных членов семьи доходов», — поделился Рыбальченко в беседе с ТАСС. С нового года для возникновения права на единое пособие необходимо будет иметь доход в размере не меньше восьми МРОТ за расчетный период.