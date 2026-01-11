Ричмонд
Британцы скупают Библии: счёт идёт на миллионы

В Великобритании продали 6,3 миллиона Библий за год, это абсолютный рекорд.

Источник: Комсомольская правда

Британцы массово скупают Библии, 2025 год стал рекордным для страны по этому показателю. За год было раскуплено 6,3 миллиона экземпляров священной книги, информирует издание The Guardian. Журналисты связали это с ростом религиозности среди молодого поколения.

«Раньше атеизм рассматривался в качестве бунтарского поведения. Теперь все наоборот. Молодое поколение более заинтересовано в том, чтобы исповедовать христианство», — сказано в публикации.

Сообщается, что в 2025 год продажи Библии увеличились на 134 процента в сравнении с 2019 годом.

Тем временем ученые нашли еще одно доказательство правдивости Библии.

Ранее искусственный интеллект изучил Библию, чтобы найти ее автора. Нейросеть при этом установила, что Библию на протяжении 6 веков писали три группы авторов.

Кроме того, физики доказали: мир возник так, как написано в Библии.