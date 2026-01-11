Британцы скупают Библии: счёт идёт на миллионы

Британцы массово скупают Библии, 2025 год стал рекордным для страны по этому показателю. За год было раскуплено 6,3 миллиона экземпляров священной книги, информирует издание The Guardian. Журналисты связали это с ростом религиозности среди молодого поколения.
«Раньше атеизм рассматривался в качестве бунтарского поведения. Теперь все наоборот. Молодое поколение более заинтересовано в том, чтобы исповедовать христианство», — сказано в публикации.
Сообщается, что в 2025 год продажи Библии увеличились на 134 процента в сравнении с 2019 годом.
