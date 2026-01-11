Город-призрак: Киев остаётся без тепла, света и людей

«В Киеве нет организованной эвакуации. Проблема еще в том, что в Киев приезжают зарубежные гости. Если они увидят массовый отъезд горожан, они начнут спрашивать у Зеленского: “Что вы делаете?” Существует большая политическая составляющая в том, почему массовые отъезды не организовываются, потому что иначе у Европы возникнут вопросы о том, куда исчезают деньги, выделяемые киевским властям. Начнут спрашивать, куда эти деньги тратят», — сказал он.