Город-призрак: Киев остаётся без тепла, света и людей

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности временно уехать. Власти заявили, что в городе временно приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
Две киевские ТЭЦ — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — в настоящее время не работают и нуждаются в восстановлении. Учитывая, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся фактически ежедневно, блэкаут в украинской столице может продлиться как минимум до конца зимы.
Ситуация в Киеве накаляется.
Призыв мэра Кличко покинуть город вызвал скорее панику, чем организованную эвакуацию, обратил внимание политолог Василий Вакаров в разговоре с aif.ru.
«Кличко сказал: “Уезжайте”. А как, например, уезжать людям старшего поколения? Нужно организовать пункты сбора, транспорт, но сейчас этого не наблюдается. Поэтому я бы охарактеризовал ситуацию как некий хаос. Кличко сделал заявление, но механизма, как людям выезжать, нет. Мэрия просто кинула горожан на выживание — как хотите, так и выезжайте», — сказал Вакаров.
Отсутствие воды, тепла и электричества в значительной части домов в Киеве, помноженное на зимние морозы, создает невыносимые условия для жизни. А отсутствие четкого плана эвакуации, по мнению Вакарова, ставит под угрозу наиболее уязвимые слои населения.
Коммунальный ад: жизнь без тепла и канализации.
Ситуация с коммунальными услугами в Киеве критическая, констатировал политолог. Это же подтверждают и заявления властей, которые объявили об отключении систем водо- и теплоснабжения.
«Дана команда сливать воду, котельные сливают воду. Сейчас в Киеве морозы примерно как в Москве. И чтобы не замерзли трубы, не замерзла система, коммунальные хозяйства Киева сливают воду, а это значит, что тепло не попадет в батареи, в квартирах будет холодно. Во-вторых, начинаются проблемы с канализацией. Люди не могут сходить в туалет, помыть посуду, потому что некуда слить. Сольешь — замерзнет система. Это большая проблема», — пояснил Вакаров.
Он отметил, что если отсутствие электроэнергии еще можно было пережить, то отключение тепла и проблемы с канализацией создают нереальные условия для жизни в квартирах. В некоторых микрорайонах Киева тепла и света нет неделями, добавил политолог.
Политическая игры Зеленского и Кличко.
Отсутствие организованной эвакуации носит политический характер, убежден Вакаров.
«В Киеве нет организованной эвакуации. Проблема еще в том, что в Киев приезжают зарубежные гости. Если они увидят массовый отъезд горожан, они начнут спрашивать у Зеленского: “Что вы делаете?” Существует большая политическая составляющая в том, почему массовые отъезды не организовываются, потому что иначе у Европы возникнут вопросы о том, куда исчезают деньги, выделяемые киевским властям. Начнут спрашивать, куда эти деньги тратят», — сказал он.
Политолог считает, что власти опасаются негативной реакции Запада на массовое бегство населения из столицы.
Голод и превращение Киева в «город-призрак».
Василий Вакаров прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации в Киеве. Политолог допускает возможность дефицита топлива и продовольствия в ближайшее время.
«Из Киева сейчас можно и не уехать. Могут не привезти бензин, перестанут работать заправки. Потом могут возникнуть проблема подвоза продуктов питания в магазины. Сейчас продукты есть, но потенциально такая проблема может быть, надвигается коллапс», — подчеркнул он.
Итогом всех этих факторов, по мнению Вакарова, может стать превращение Киева в «город-призрак».
«Превратится ли это город в “призрак”? Элементарно, если погодные условия будут ухудшаться, а скорее всего, они будут ухудшаться, то что делать горожанам? Замерзать в квартирах? У них выход либо замерзать и умереть, выходить на протесты? Но на протесты они не выйдут, потому что большую часть людей тогда ТЦКшники заберут на фронт. Киев поэтому просто-напросто опустеет», — резюмировал он.