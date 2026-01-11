Хватит это доедать! Как выйти из «праздничного режима», чтобы желудок сказал вам «спасибо»

Если мы говорим просто о переедании, то я бы советовала попытаться не доедать еду, которая останется с Нового года. А для того, чтобы этого не делать, необходимо просто готовить очень-очень мало. Существует три простых шага для здоровья желудка после новогоднего застолья.
Нурия Дианова.
врач диетолог-гастроэнтеролог.
Первым делом нужно убрать из рациона солёное и острое — особенно то, что чаще всего остаётся «на доедание»: нарезки, бутерброды с икрой, солёная рыба, колбасы. Солёная и острая пища вызывает дополнительный дискомфорт и воспаление в самой слизистой, поэтому эти продукты уже не подходят. А вот каша на молоке или воде (зависит от вашей переносимости) воспримется желудком очень даже хорошо.
«Кушать обязательно нужно. Пропускать приёмы пищи не стоит, но можно уменьшить количество порции, опять же, сбалансировав всё равно по правилу тарелки, чтобы обязательно было всё: и что-то из фруктов (сухофруктов в данном случае, потому что у нас каша), какой-то полегче белок. То есть не нужно сразу нагружать её полноценным яйцом, колбасой, сыром, чем-то таким. Такая пища легко совершенно будет восприниматься желудком», — пояснила врач.
Диетолог заявила, что после праздников лучше полностью отказаться от «остатков» новогоднего стола. По её словам, привычка доедать салаты и закуски в последующие дни — самая вредная и именно она сильнее всего добивает желудок. Чтобы не попадать в эту ловушку, врач советует заранее готовить умеренно и не превращать праздничные блюда в обязательный «культ».
"То есть не нужно возводить новогодний стол, не новогоднюю ночь как праздник, а новогодний стол в какой-то культ, знаете, вот как будто у вас последняя ночь, и вас завтра на гильотину ведут, — добавила она.
Ранее диетолог рассказала, как уменьшить отёчность после праздников без мочегонных препаратов. Утренние «припухлости» после застолий выглядят как загадка лишь на первый взгляд: вчера всё было нормально, а утром лицо кажется тяжелее, глаза уже, кольца не снимаются. На деле же это предсказуемая физиология. Обычно отёки провоцируют два фактора, которые почти всегда идут вместе — именно они и дают тот самый эффект «плюс вода» после праздничных дней.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.