Хватит это доедать! Как выйти из «праздничного режима», чтобы желудок сказал вам «спасибо»

Длинные новогодние выходные подходят к концу, а значит пора возвращаться в «бессалатный» режим и прощаться с тяжёлыми ужинами. В беседе с Life.ru врач рассказала, как привести желудок в порядок после новогодних застолий, и подчеркнула важный нюанс: если человек не просто переел, а перебрал с алкоголем, симптомы могут быть связаны уже не с обычным нарушением пищеварения. Это другая история, которая может требовать отдельного внимания.