Синоптики предупредили о лютых морозах на Ямале. Скрин

Сильные морозы ожидаются в начале первой рабочей недели.
В Новом Уренгое (ЯНАО) ожидается резкое похолодание до минус 38 градусов в ночь на 12 и 13 января. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».
«В ночь на 12 января температура воздуха опустится до минус 36−38 градусов, днем 12 января прогнозируется до минус 31 градуса. В ночь на 13 января ожидается до минус 38 градусов, днем 13 января потеплеет до минус 22 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов. В ведомстве поясняют, что сильные морозы будут сопровождаться ветром до восьми метров в секунду и переменной облачностью. Возможны небольшие осадки.
В Салехарде ночь с 12 на 13 января будет самой холодной: столбик термометра опустится до минус 34 градусов. В Ноябрьске в это же время будет до минус 35 градусов, в Тазовском — до минус 37-и.
При низкой температуре воздуха в регионе возможно введение дополнительных рекомендаций для учреждений образования и социальной сферы. В школах и детских садах в таких случаях готовят информационные сообщения для родителей — актировки.
Ранее морозы до минус 42 градусов обещали жителям Ямала в ночь на 9 января. В выходные синоптики прогнозируют временное потепление.
В первые рабочие и учебные дни после новогодних каникул сильно похолодает.