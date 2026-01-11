Пожарная часть нового поколения открылась в Алматы

В Алматы состоялось торжественное открытие пожарной части № 15 — современного объекта, который стал новым опорным пунктом системы пожарной безопасности мегаполиса. В церемонии принял участие Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов, передает DKNews.kz.
Вместе с Главой МЧС в мероприятии участвовали аким города Алматы Дархан Сатыбалды, ветераны органов гражданской защиты, а также руководители департаментов по чрезвычайным ситуациям соседних регионов.
Особенностью нового подразделения стали сжатые сроки строительства: пожарная часть возведена из быстровозводимых модульных конструкций и полностью построена всего за 90 дней. Такой подход позволил в кратчайшие сроки усилить защиту густонаселённых районов города.
В ходе церемонии личному составу были вручены ключи от современной пожарно-спасательной техники и благодарственные письма за добросовестную службу. Атмосфера мероприятия подчеркнула значимость профессии спасателя и высокий уровень доверия государства к тем, кто ежедневно стоит на страже безопасности.
Глава МЧС, обращаясь к пожарным и спасателям, отметил, что развитие материально-технической базы и создание достойных условий службы — это инвестиция не только в боеготовность подразделений, но и в безопасность каждого жителя города.
«Современная инфраструктура — это скорость реагирования, уверенность личного состава и спасённые жизни», — подчеркнул министр.
В зоне ответственности пожарной части № 15 находятся более 30 тысяч жителей и 126 субъектов хозяйствования. Подразделение обеспечивает противопожарную защиту центральной части Алматы, а также прилегающих микрорайонов и жилых комплексов.
Новая часть представляет собой полноценный автономный комплекс. Здесь размещены административно-бытовой блок для дежурной смены и тренировочный центр с профессиональным спортивным залом Batyr team, воркаут-зоной и помещениями для восстановления личного состава. Объект оснащён собственным тепловым пунктом, инженерными сетями, системами безопасности и видеонаблюдения, а также современной пожарно-спасательной техникой.
Открытие пожарной части № 15 стало не просто вводом нового здания, а формированием нового стандарта инфраструктуры спасательных служб Алматы.