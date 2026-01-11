Омская область полностью переведет кадастровую оценку земель в цифровой формат

Собственники получат возможность отслеживать изменения кадастровой стоимости через сервисы НСПД, уточнять данные через портал «Госуслуги» и использовать механизмы обратной связи. Для повышения качества оценки специалисты Омского центра кадастровой оценки проанализировали информацию о более чем 12 тысячах реальных сделок с землей за последние три года, а также данные из ЕГРН и официальных источников.