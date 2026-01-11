Омская область полностью переведет кадастровую оценку земель в цифровой формат

С нового года государственная кадастровая оценка всех категорий земель в Омской области будет осуществляться исключительно в цифровом формате. Процесс охватит свыше 810 тысяч земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2026 года.
Основу новой системы составит Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). На ней будет реализован полный цикл оценки — от сбора информации до утверждения итоговых результатов. Это повысит прозрачность, точность и оперативность процедуры.
Большинство участков, подлежащих оценке, — это земли для малоэтажной застройки, садоводства и огородничества (более 602,7 тыс.). Также в перечень войдут около 100,2 тыс. гектаров сельхозназначения и участки под производственные и коммерческие объекты.
Собственники получат возможность отслеживать изменения кадастровой стоимости через сервисы НСПД, уточнять данные через портал «Госуслуги» и использовать механизмы обратной связи. Для повышения качества оценки специалисты Омского центра кадастровой оценки проанализировали информацию о более чем 12 тысячах реальных сделок с землей за последние три года, а также данные из ЕГРН и официальных источников.
