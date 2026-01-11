Работу на шахте и музыку успешно совмещает женщина из Караганды

«Как-то пела в гостях, и кто-то из гостей это снял и выложил в сеть. Ролики с моим пением начали набирать много просмотров, так и началась моя певческая карьера — меня стали называть “Шахтер кыз”. После шахты иногда очень тяжело, но когда пою, становится легче и появляются силы для работы», — отметила поющая шахтер.