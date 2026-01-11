Работу на шахте и музыку успешно совмещает женщина из Караганды

Акерке Оскембек работник шахты с пятилетним стажем, передает «Седьмой канал». В профессию, которую считают далеко не женской, она пришла осознанно. До этого несколько лет преподавала, но в итоге решила связать жизнь с производством и работой под землей.
«Работала геомехаником третьего уровня, затем за пять лет перешла на самый высокий уровень и сейчас тружусь главным специалистом. Работа очень нравится. Хотя каждый спуск в шахту — это риск. Рабочие смены — физически сложные и эмоционально выматывающие», — поделилась Акерке.
Со слов Акерке, поет она не так давно. Вообще пела лишь дома, в узких семейных кругах, либо же на работе, когда становилось грустно находила отдушину в пении.
«Как-то пела в гостях, и кто-то из гостей это снял и выложил в сеть. Ролики с моим пением начали набирать много просмотров, так и началась моя певческая карьера — меня стали называть “Шахтер кыз”. После шахты иногда очень тяжело, но когда пою, становится легче и появляются силы для работы», — отметила поющая шахтер.
