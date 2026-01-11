Врач Кондрахин назвал, для кого уборка снега лопатой может быть опасной

В центральной части России за минувшие сутки выпало порядка 65% месячной нормы осадков. Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в разговоре с aif.ru предупредил, кому может быть опасна уборка снега лопатой.
«Людям, у которых есть прогрессирующие заболевания сердца. Для них уборка снега руками будет катастрофичной. Пожилым людям тоже будет тяжело. Но если убирать медленно, не напрягаясь, то можно спокойно все преодолеть», — сказал врач.
При этом кардиолог отметил, что нужно правильно выбирать лопату, чтобы не навредить себе.
«Нельзя поднимать большие объемы снега, потому что поясница может не выдержать. К уборке снега надо подходить разумно, как к физическому труду, не превышая своих физиологических возможностей», — подытожил он.