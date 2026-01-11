В Киеве ожидаются перебои с поставками продуктов и топлива

В Киеве в ближайшее время может возникнуть дефицит топлива и продуктов на фоне погодных условий и продолжающегося блэкаута. Об этом aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности временно уехать. Власти заявили, что в городе временно приостановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
«Из Киева сейчас можно и не уехать. Могут не привезти бензин, перестанут работать заправки. Потом могут возникнуть проблема подвоза продуктов питания в магазины. Сейчас продукты есть, но потенциально такая проблема может быть, надвигается коллапс», — сказал Вакаров.
Политолог подчеркнул, что мэр Киева Кличко боялся призывать людей уезжать во время праздников, но так как проблема сохранилась, он в итоге был вынужден сделать это.
«Кличко сделал заявление, но механизма, как людям выезжать, нет. Мэрия просто кинула горожан на выживание — как хотите, так и выезжайте», — добавил Вакаров.
Массовой эвакуации из Киева не будет, так как власти боятся, что в противном случае Запад начнет задавать неудобные вопросы о том, куда исчезают выделяемые им деньги.