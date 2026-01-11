В Киеве ожидаются перебои с поставками продуктов и топлива

«Из Киева сейчас можно и не уехать. Могут не привезти бензин, перестанут работать заправки. Потом могут возникнуть проблема подвоза продуктов питания в магазины. Сейчас продукты есть, но потенциально такая проблема может быть, надвигается коллапс», — сказал Вакаров.