СМИ: В ЕС опасаются, что Штаты получат Гренландию в рамках сделки по Украине

Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Об этом ранее сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на источники. По их словам, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против венесуэльского президента Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить Гренландию, прежде чем Россия или КНР якобы предпримут какие-либо действия.