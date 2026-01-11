СМИ: В ЕС опасаются, что Штаты получат Гренландию в рамках сделки по Украине

Некоторые чиновники Европейского союза боятся, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине. Об этом написало издание Politico.
— Ряд европейских чиновники опасается, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине, — сказано в статье.
По словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, американский лидер вряд ли осуществит такую сделку в ближайшее время, но все может измениться.
— Это как деловая сделка, — пояснил он в беседе с изданием.
Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Об этом ранее сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на источники. По их словам, сторонники жесткой линии в политике США настолько воодушевлены успехом операции против венесуэльского президента Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить Гренландию, прежде чем Россия или КНР якобы предпримут какие-либо действия.
10 января лидеры пяти гренландских партий выступили с заявлением по поводу призывов Дональда Трампа к присоединению острова. В опубликованном на странице правительства документе политики призвали США прекратить «пренебрежительное отношение» к Гренландии.